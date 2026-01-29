Tâlharul din Buciumi, arestat după ce a jefuit și amenințat o femeie de 84 de ani în propria casă

Tânărul de 25 de ani, din comuna Buciumi, acuzat și reținut în 27 ianuarie pentru tâlhărie calificată, a ajuns miercuri în fața magistraților din cadrul Judecătoriei Zalău.

Față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

În fapt, în noaptea de 26 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie de 84 de ani, din comuna Buciumi, cu privire la faptul că o persoană necunoscută, de sex masculin, a pătruns prin efracție în locuința sa, prin forțarea ușii de acces.

În interior, bărbatul i-a cerut femeii bani, abordând-o violent și amenințând-o. Victima i-a indicat locul în care se afla un portmoneu ce conținea aproximativ 300 de lei, iar după sustragerea sumei, acesta a părăsit locuința.

În cursul dimineții de marți, în urma investigațiilor, suspectul a fost depistat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. După administrarea probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat magistraților pentru dispunerea altor măsuri preventive.