Înfrângere la Slatina

În etapa a XVIII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut sâmbătă în deplasare la CSM Slatina, scor 29 – 30. Pentru zălăuance au marcat Alexia Niță 7 goluri, Stefanoska 1, Balan 3, Sava 4, Verdes 1, Jlezi 2, Aya 6, Vintila 2, Iordache 2 si Bălăceanu 1.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Minaur Baia Mare – CSM Tg. Jiu 25 – 23
- Dunărea Brăila – CSM Galați 41 – 25
- SCM Rm. Vâlcea – SCM Craiova 33 – 26
- CSM București – Gloria Bistrița 18 – 21
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 4 puncte.
M. S.