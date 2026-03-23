Performanță de excepție pentru elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău

La etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală (clasele V–VIII), desfășurată în data de 20 martie, la Satu Mare, mai mulți elevi de la Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău au obținut rezultate semnificative:

Pusok Kristof (clasa a VIII-a, vioară), prof. Câmpean Titus, prof. corepetitor Popovici Emilia – Premiul I și calificare la etapa națională;

Dobai Réka (clasa a VI-a, pian), prof. Vid Mădălina – Premiul II

Luca Cherecheș (clasa a VIII-a, chitară), prof. Soran Vasile – Premiul II;

Alicia Frenț (clasa a VII-a, flaut), prof. Olar Pop Samuel, prof. corepetitor Ghiurco Ciprian – Mențiune

„Aceste rezultate confirmă încă o dată calitatea actului educațional din cadrul liceului nostru și dedicarea elevilor și profesorilor care transformă talentul în performanță. Îi felicităm pe toți elevii și pe profesorii coordonatori pentru munca, pasiunea și perseverența lor. Suntem mândri de voi. În contextul înscrierilor în clasa pregătitoare, îi încurajăm pe părinții viitorilor elevi să aleagă cu încredere școala noastră, un loc în care talentul este descoperit, cultivat și dus spre excelență”, este mesajul conducerii unității de învățământ.