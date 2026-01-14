Înfrângere la scor pe teren propriu

Magazin Salajean

În etapa a XII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut pe teren propriu, cu Gloria Bistrița, scor 17 – 34. Pentru zălăuance au marcat: Alexia Nita 5, Stefanoska 1, Sava 1, Verdes 1, Jlezi 2, Aya 3, Vintila 2 și Iordache 2.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

  • Minaur Baia Mare – CSM București 27 – 27
  • CSM Galați – Corona Brașov 22 – 29
  • CSM Slatina – Rapid 29 – 29
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 3 puncte.
M. S.

