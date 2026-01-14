În etapa a XII-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut pe teren propriu, cu Gloria Bistrița, scor 17 – 34. Pentru zălăuance au marcat: Alexia Nita 5, Stefanoska 1, Sava 1, Verdes 1, Jlezi 2, Aya 3, Vintila 2 și Iordache 2.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- Minaur Baia Mare – CSM București 27 – 27
- CSM Galați – Corona Brașov 22 – 29
- CSM Slatina – Rapid 29 – 29
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 3 puncte.
M. S.
One Thought to “Înfrângere la scor pe teren propriu”
[…] – 29 HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 3 puncte.… Articolul Înfrângere la scor pe teren propriu apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]