RAFTUL CU CARTE: Biblia ilustrată pentru copii

autori: Karine-Marie Amiot, François Campagnac, Cristophe Raimbault

Cel mai frumos cadou pentru copilul tău!

Descoperiţi în familie toate întâmplările şi marile personaje cunoscute ale Bibliei, de la traversarea Mării Roşii până la Sărbătoarea Paştelui, oprindu-ne la arca lui Noe, Cele Zece Porunci, miracolele şi Patima lui Isus…

Aceste relatări bogat illustrate pun în valoare cea mai importantă scriere din istoria omenirii şi ne permit să descoperim în profunzime patrimonial nostru cultural comun pentru a-i împărtăşi bogăţia.

„Lăsaţi copiii să vină la mine”

Deschideți, gustați, vedeți! Iată o adevărată Biblie pentru copiii mici!

Adresându-se celor mici, ea nu și-a pierdut nici din savoare, nici din bogăție. Texte scurte și clare însoțesc imagini ample, pline de detalii și de culori.

Citiți această Biblie copiilor dumneavoastră, lăsați-i să vă povestească ce văd în imagini, și toate aceste întâmplări care adesea par ușor derutante li se vor clarifica. Împreună, lăsați-vă purtați de spiritul și entuziasmul acestor povestiri.

Cu ochi de copil, descoperiți sau redescoperiți întâmplări și eroi cunoscuți sau nemaiîntâlniți. Împărtășiți aventura extraordinară a unui mic popor cu care Dumnezeu a mers alături, a legat o prietenie, a făcut o alianță. Împreună cu copiii dumneavoastră, regăsiți-l pe Isus, lăsați-i să se apropie pentru a asculta. Lui Isus îi plăcea să le vorbească, iar cuvintele lui sunt și pentru ei.

Sunt cuvinte care povestesc iubirea, care vorbesc despre fericire, sunt cuvinte de ieri, de azi și de mâine, cuvinte care ne ajută să îl cunoaștem pe Dumnezeu, să trăim împreună și să fim fericiți.

Lectură plăcută tuturor!

