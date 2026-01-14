Sălăjenii, invitați să îmbrace straie populare la „Haba Unirii”

Câteva zile ne mai despart de celebarea Unirii Principatelor Române, moment istoric marcat an de an la data de 24 ianuarie, iar Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj invită sălăjenii de toate vârstele la „Haba Unirii”, un eveniment ce va aduce în lumină tradițiile și folclorul autentic.

Manifestarea va avea loc în 20 ianuarie, începând cu ora 17, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, și va fi susținută de Ansamblul Folcloric „Meseșul” și Veteranii Meseșului; Școala Populară de Arte și Meserii – clasa de cusut, clasele de dans popular și clasa de canto popular; Atelierul de Joc Popular; Grupul Folcloric „Cristiana” al Muzeului Satului de Altădată din Someș-Guruslău și al Asociației Culturale „Cristina”; Asociația „Salvăm casele albastre pe Valea Barcăului”; Grupul „Haba la Jibou”; Ileana Grațiana Pop, Lina Niște, Mărioara Jurcău și Felicia Sabău.

Gazdele evenimentului vor fi Adina Chirilă și Gabriel Marius Boticaș, iar ținuta obligatorie o reprezintă costumul popular.