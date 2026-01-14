Locuri de muncă 14.1.2026

Cento Group îşi extinde echipa din Zalău și avem disponibil un post de Asistent Manager. Căutăm o persoană organizată, dornică să se dezvolte profesional și să se alăture unui colectiv dinamic. Profilul candidatului ideal: Dorință reală de a învăța lucruri noi și de a se perfecționa constant; Capacitate bună de integrare și lucru în echipă; Seriozitate, disciplină și abilitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan; Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Word); Cunoașterea limbii engleze la nivel cel puțin conversațional; Cunoștințe minime de contabilitate primară constituie un avantaj; Oferim sprijin în procesul de acomodare, oportunități de dezvoltare profesională și un mediu de lucru deschis, în care inițiativa și implicarea sunt apreciate. Vă rugăm să trimiteţi CV-urile la: recrutari@cento.ro

