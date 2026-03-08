Înfrângere în deplasare

SCM Zalău a pierdut sâmbătă, în deplasare, în fața echipei CSM Sighetu Marmației, scor 0 – 1, într-un joc din cadrul etapei a 19-a a Ligii 3, Seria 8 la fotbal.
Pentru SCM Zalău urmează partida cu Bihorul Beiuș, programată sâmbătă, la Zalău.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
Minaur Baia Mare – Olimpia Satu Mare 3 – 0
Bihorul Beiuș – Crișul Sântandrei 2 – 3
Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj 0 – 2
Unirea Dej – Arieșul Turda 3 – 0
Viitorul Cluj – Băile Felix 0 – 0
Zălăuanii ocupă în clasament locul 4, cu 41 de puncte.
foto: SCM Zalău
M. S.