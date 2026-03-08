M.A.I. a emis ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi în Prefecturi

Mihai - Tudor Ruţaş

Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ. În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului.

În acest sens au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.

În județul Sălaj, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă la un număr de 34 de posturi:

Instituția Prefectului dinjudețul: Număr posturi:
Covasna 33
Giurgiu 33
Ilfov 33
Bistrița-Năsăud 34
Călărași 34
Mehedinți 34
Sălaj 34
Tulcea 34
Bihor 35
Botoșani 35
Brăila 35
Buzău 35
Caraș-Severin 35
Dâmbovița 35
Hunedoara 35
Harghita 35
Ialomița 35
Mureș 35
Neamț 35
Satu Mare 35
Sibiu 35
Teleorman 35
Vaslui 35
Vâlcea 35
Vrancea 35
Alba 36
Arad 36
Brașov 36
Gorj 36
Maramureș 36
Argeș 37
Bacău 37
Dolj 37
Galați 37
Olt 37
Prahova 37
Suceava 37
Cluj 39
Constanța 39
Iași 39
Timiș 39
Municipiul București 45

Leave a Comment