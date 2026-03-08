M.A.I. a emis ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi în Prefecturi

Ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2026, Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile de punere în aplicare a prevederilor acestui act normativ. În acest scop, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026 privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, potrivit cărora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare, ministerul emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi aferente instituției prefectului.
În acest sens au fost avute în vedere criterii obiective precum numărul actelor administrative emise ori adoptate de autoritățile administrației publice locale supuse verificării legalității de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale existente în cadrul fiecărui județ, numărul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Instituția Prefectului are calitatea de parte, populația, nivelul de dezvoltare al județelor în contextul activităților ce se desfășoară în cadrul acestora, problemele și dificultățile cu care se confruntă, raportat la arealul geografic, volumul activităților legate de legile proprietății etc.
În județul Sălaj, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă la un număr de 34 de posturi:
|Instituția Prefectului dinjudețul:
|Număr posturi:
|Covasna
|33
|Giurgiu
|33
|Ilfov
|33
|Bistrița-Năsăud
|34
|Călărași
|34
|Mehedinți
|34
|Sălaj
|34
|Tulcea
|34
|Bihor
|35
|Botoșani
|35
|Brăila
|35
|Buzău
|35
|Caraș-Severin
|35
|Dâmbovița
|35
|Hunedoara
|35
|Harghita
|35
|Ialomița
|35
|Mureș
|35
|Neamț
|35
|Satu Mare
|35
|Sibiu
|35
|Teleorman
|35
|Vaslui
|35
|Vâlcea
|35
|Vrancea
|35
|Alba
|36
|Arad
|36
|Brașov
|36
|Gorj
|36
|Maramureș
|36
|Argeș
|37
|Bacău
|37
|Dolj
|37
|Galați
|37
|Olt
|37
|Prahova
|37
|Suceava
|37
|Cluj
|39
|Constanța
|39
|Iași
|39
|Timiș
|39
|Municipiul București
|45