Handbalistele au spart gheața

A treia etapă din campionatul primului eșalon feminin la handbal a programat sâmbătă partida dintre CSM Galați și HC Zalău. Zălăuancele au făcut un joc foarte bun, câștigând cu 27 – 23. Pentru HC Zalău au marcat: Alexia Nita 7, Ciubotaru 1, Mărginean 1, Orsivschi 1, Aya 5, Vintila 3, Iordache 6, Bălăceanu 3.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat rezultatele:
Corona Brașov – CSM Tg. Jiu 41 – 23
Rapid București – CSM Rm. Vâlcea 35 – 31
CSM Craiova – SCM Slatina 31 – 34
CSM București – Dunărea Brăila 38 – 33
