Fotball Klub Kraszna și-a premiat fotbaliștii într-un eveniment de gală

Peste 1000 de persoane au fost prezente la evenimentul organizat de Fotball Klub Kraszna vineri, 23 iunie, pe stadionul comunal. Gala de fotbal a fost organizată în parteneriat Academia de Fotbal Csikszereda Miercurea Ciuc, cele două cluburi având o colaborare de câțiva ani.

Fiecare grupă a fost premiată pentru rezultatul din sezonul recent încheiat, în frunte cu grupa de juniori A1, condusă de Florin Morar, care a devenit, în premieră, campioană județeană. La eveniment a fost prezent și președintele Asociației Județene de Fotbal, Daniel Sabou, împreună cu vicepreședintele Marius Cozma, pentru a le oferi juniorilor A1 medaliile și tricourile de campioni. Printre invitații speciali s-a numărat și primarul comunei Crasna, Kovacs Istvan, iar din partea Academiei din Miercurea Ciuc a fost invitat antrenorul Kreksca Janos.

Fiecare grupă de copii a pregătit câte un dans special pentru părinți în momentul apariției pe scenă, dar a fost invitată și o trupă de freestyle din Ungaria, care a oferit un moment special de jonglerii cu mingile de fotbal.

“A fost un an reușit, cu rezultate bune la toate grupele. Am terminat între primele trei echipe din județ la toate categoriile, iar cu grupa de juniori A1 am reușit să câștigăm campionatul. Mă bucur că suntem un grup unit împreună cu părinții copiilor și sper ca acest proiect frumos să fie cât mai durabil”, ne-a declarat Rudolf Stanciu, președintele clubului din Crasna.

Fiecare grupă a primit medalii și câte un trofeu, iar la final, după ce au urcat pe scenă toate grupele, gala s-a încheiat cu un show de confetii.