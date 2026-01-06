Zălăuanii sunt invitați să-și plătească impozitele începând cu 12 ianuarie

Primăria Municipiului Zalău anunţă contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice că în anul 2026 activitatea de încasare a impozitelor şi taxelor locale cu debit (impozite/taxe pe clădiri, impozite/taxe pe teren, impozite pe mijloacele de transport, taxe reclamă şi publicitate etc.) va începe în data de 12 ianuarie, iar amenzile, taxele pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și alte taxe fără debit, se vor încasa începând cu data de 5 ianuarie.
