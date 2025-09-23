Dragoș Găvriluț, noua speranță a tenisului sălăjean

În acest weekend, la Baia Mare a avut loc turneul de tenis „Platinum Transilvania – Cupa Tavi Gherasin”, în cadrul conceptului TENIS10, adresat copiilor de până la 10 ani.

Tânărul zălăuan Dragoș Găvriluț, în vârstă de 8 ani, component al clubului Transilvania Tenis Club Zalău, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Dragoș nu este la prima „ispravă” de acest gen, el câștigând în acest an turneele de la Oradea (Cupa One Media) și Cluj-Napoca (Cupa Iuliu Hațieganu).

Mult succes pe mai departe tânărului sportiv!

M. S.