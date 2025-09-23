Zălăuanii pierd anual zile întregi în trafic

De-a lungul anilor s-a tot vorbit despre traficul din municipiu, în special la orele de vârf, dar și despre eficiența centurii Zalăului. Cu atât mai mult, este așteaptă cu nerăbdare inaugurarea variantei ocolitoare, pentru a evita traversarea orașului, atât de către sălăjeni și nu numai, aflați în tranzit. Orașul este aglomerat nu doar de autoturisme, ci și de camioane care circulă pe arterele principale.

Șoferii zălăuani petrec multe zile în trafic anual, echivalentul a unei săptămâni complete. Potrivit Indexului de Trafic 2025, o analiză realizată de Institutul pentru Orașe Vizionare, Zalăul ocupă locul al treilea în regiunea de nord-vest, după Cluj-Napoca și Baia Mare. Toate reședințele de județ din țară au fost incluse în analiză și au fost luate în calcul zilele lucrătoare.

Dacă Bucureștiul este cel mai aglomerat municipiu din România, la polul opus se află orașe precum Reșița, Giurgiu sau Călărași, municipii mai mici, asemănătoare Zalăului.

Datele analizate sunt aferente perioadei martie–iunie 2025, pentru intervalul luni-vineri, între orele 7 și 20, perioadă în care traficul este cel mai mare. Pentru un reper aferent zilelor libere a fost analizată ziua de duminică, atunci când traficul este mult mai fluent.

La nivel național, Zalăul ocupă locul 22. Datele arată că zălăuanii pierd, în medie, șapte zile anual în trafic. Mai bine stau sătmărenii, cu aproximativ cinci zile anual, respectiv orădenii, cu 6,3 zile. În schimb, șoferii din Cluj-Napoca și Baia Mare sunt cei mai ghinioniști din regiune, pierzând aproximativ opt zile în fiecare an pe șosele din cauza aglomerației.