CSM Zalău atacă podiumul Cupei României

CSM Zalău intră cu gânduri mari în ring la Cupa României de Tineret și Seniori, programată în perioada 30 martie – 4 aprilie la Brăila, competiție organizată sub egida Federației Române de Box.

Pentru sportivii de la tineret, această competiție reprezintă revenirea oficială după o pauză competițională de aproximativ cinci luni, dar și un test important în fața celor mai buni pugiliști din țară. Lotul CSM Zalău este format din: Pop Cătălin – 65 kg (tineret), Burian Mihai – 65 kg (tineret), Tinca Alex – 60 kg (tineret), Lazăr Andrei – 55 kg (seniori).

Chiar dacă revin după o perioadă fără meciuri oficiale, pugiliștii zălăuani sunt pregătiți să intre tare în competiție și să pună probleme oricărui adversar. Ambiția, dorința de afirmare și determinarea din ring pot face diferența într-o competiție unde fiecare meci este decisiv. Un punct de interes îl reprezintă și prezența lui Lazăr Andrei, care va debuta la seniori, direct într-o competiție puternică, unde va avea ocazia să își testeze nivelul în fața unor adversari experimentați.

„Este un moment important pentru noi și să nu uităm că vorbim de o disciplină olimpică extrem de competitivă. Cei de la tineret revin după o pauză competițională, iar pentru Lazăr Andrei este debutul la seniori. Intrăm cu încredere și ne dorim o medalie”, ne-a declarat antrenorul Adrian Popuțea. Competiția de la Brăila adună la start numeroși pugiliști valoroși din întreaga țară, iar lupta pentru podium se anunță una dură. Pentru CSM Zalău, obiectivul este clar: atac la medalie și un început de sezon în forță.

M. S.