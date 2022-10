6 jucători importanți care ar putea rata Cupa Mondială din Qatar din cauza accidentărilor

Cu mai puțin de o lună înainte de începerea turneului final din Qatar, avem deja o listă de jucători importanți care ar putea rata turneul final din cauza accidentărilor. În această perioadă, fiecare fotbalist convocat se străduiește să evite accidentările, însă unii pur și simplu sunt loviți de ghinion. În continuare, prezentăm cele mai importante 6 nume care ar putea rata prezența la Cupa Mondială din 2022.

Diogo Jota

Diego Jota a suferit o accidentare serioasă la mușchiul gambei weekendul trecut, în meciul câștigat de Liverpool în fața rivalilor de la Manchester City și va rata Cupa Mondială. „După o seară atât de bună pe Anfield, a mea s-a terminat în cel mai rău mod! În ultimul minut, unul dintre visele mele s-a prăbușit”, a declarat Jota, după ce a aflat că nu se va putea alătura reprezentativei conduse de Fernando Santos. Jota a marcat patru goluri în calificări, ajutând Portugalia să ajungă la baraj și a înscris din nou când țara sa a învins Turcia în primul meci de baraj pentru CM 2022.

Paulo Dybala

Atacantul argentinian a început sezonul în forță, reușind să marcheze 7 goluri în primele 11 meciuri la AS Roma, după ce în sezonul trecut nu a strălucit la Juventus. Cu toate acestea, Dybala s-a accidentat în mod bizar, în timp ce a executat un penalti împotriva celor de la Lecce. Fostul atacant de la Palermo nu a prins decât 2 de minute la precedenta ediție a Cupei Mondiale și cel mai probabil, o va rata și pe aceasta. Microbiștii pot solicita diverse tipuri de pariuri speciale pentru Cupa Mondială, așa că nu ar fi exclus ca anumite agenții să accepte și pariuri pe prezența sau absența unui fotbalist. Dybala are 28 de ani și își sărbătorește ziua de naștere cu 5 zile înainte de începerea turneului final.

Georginio Wijnaldum

Un alt ghinionist aflat sub comanda lui Jose Mourinho la AS Roma este Georginio Wijnaldum. Olandezul a venit pe Stadion Olimpico sub formă de împrumut, de la PSG, însă după ce a jucat un singur meci, a suferit o fractură de tibie la antrenament. Țările de Jos nu s-au calificat la Cupa Mondială din 2018, iar de această dată, Wijnaldum va lipsi de la turneul final din cauza unei accidentări. Probabil singura sa participare la o Cupă Mondială va rămâne cea din 2014, având în vedere că mijlocașul central va împlini 32 de ani luna viitoare.

Paul Pogba

După ce a fost unul dintre jucătorii cheie ai Franței la precedenta ediție a Cupei Mondiale, Pogba va lipsi de la turneul final din Qatar. Campionul mondial s-a întors la Juventus după un sezon plin de accidentări la Manchester United, însă nu a avut mai mult noroc nici în Italia: s-a accidentat la genunchiul drept în turneul amical din SUA la care au participat torinezii și încă nu a bifat nici un meci oficial pentru „Bătrână Doamnă” în actualul sezon. Pogba are șanse teoretice a de a prinde Cupa Mondială, însă condiția pusă de selecționerul Didier Deschamps pentru a-l convoca este ca jucătorul să fie complet refăcut înainte de primul meci.

Angel Di Maria

Di Maria a prins 7 meciuri la Juventus, însă nu a rupt gura târgului. Chiar și așa, rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Pumelor. Ghinionul a făcut ca, mijlocașul de bandă argentinian să se accidenteze săptămâna trecută, în meciul pierdut de Juventus în Liga Campionilor în fața celor de la Maccabi Haifa. Doctorii estimează că argentinianul ar trebui să se recupereze în 3 săptămâni, însă momentan, situația să rămâne incertă.

N’Golo Kante

Dacă în ceea ce-l privește pe Pogba mai sunt semne de întrebare, coechipierul său de la mijlocul terenului, N’Golo Kante, va rata cu siguranță turneul final din Qatar. ”N’Golo Kante a suferit o intervenție chirurgicală la accidentarea la tendoane. Mijlocașul, însoțit de echipa medicală a clubului, a vizitat un specialist pentru a explora mai multe opțiuni pentru procesul de recuperare. A fost o decizie unanimă ca N’Golo să fie operat pentru a i se repara tendoanele afectate. Operația a fost efectuată cu succes și se pare că N’Golo va lipsi patru luni,” au anunțat oficialii de la Chelsea prin intermediul unui comunicat publicat la începutul acestei săptămâni.