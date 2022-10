O generație pe cale de dispariție

Am avut ocazia de a petrece două zile în compania unor oameni deosebiți, majoritatea persoane vârstnice. Am fost părtașă la o excursie organizată de un grup de vârstnici tocmai în Slovacia, în cinstea eroilor români căzuți pe câmpurile de luptă în afara granițelor țării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ceea ce am constat că îi definește, comparativ cu noi – generația mai tânără, este patriotismul, care în ultima perioadă îl întâlnim tot mai rar. Sunt generațiile care își iubesc țara și încă mai încearcă din puținele puteri care le-au mai rămas să ducă tradițiile mai departe. Sunt oameni paroliști, sunt oameni care se rușinează dacă simt că nu și-au respecat promisiunea. Sunt oameni cu empatie care încă mai cred că trebuie să ne ajutăm atunci când suntem în necaz. Sunt oamenii care, în ciuda tuturor problemelor, merg cu demnitate înainte. Sunt obișnuiți cu lipsuri pentru care nu fac o tragedie. Știu să-și disimuleze perfect problemele, deși privirea îi trădează. Știu să-și ascundă dorul față de copiii lor care au luat calea străinătății și i-au lăsat aici singuri. Sunt oameni care nu ar da niciodată cinstea pe rușine, chiar dacă ar avea de suferit. Bunicii, dar și părinții noștri sunt o generație care încet, încet pleacă. Să-i respectăm cât mai sunt în viață!

