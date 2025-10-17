VIDEO. Percheziție în locuința unui zălăuan, reținut pentru un jaf în plină stradă

Un zălăuan de 36 de ani a fost reținut de polițiști joi, pentru 24 de ore, fiind cercetat într-un dosar penal întocmit pentru furt calificat. În data de 10 octombrie, în jurul orei 23:00, acesta a jefuit un bărbat de 50 de ani, pe o stradă din municipiul Zalău, care avea asupra sa o geantă. În aceasta se aflau mai multe documente, dar și suma de 3.000 de lei.

Ulterior, în dimineața zilei de joi, 16 octombrie, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința făptașului.

În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților în vederea dispunerii altor măsuri preventive.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al specialiștilor criminaliști din cadrul IPJ Sălaj. Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere penală a acestuia.