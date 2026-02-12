# Parcările unor supermarketuri din Zalău au devenit locuri unde golanii se bat, unde riști să-ți iei bătaie dacă atragi atenția că locul pentru mama și copilul a fost ocupat de un uriaș cu ceafă lată. Cine e de vină? Conducerea supermarketurilor! În primul rând sunt de vină administratorii acestor magazine. Îi interesează doar să vândă, să vândă, să vândă. Ce contează că nu există siguranță pentru clienți, nu contează. Să moră, dar înainte să plătească!

# Gurile rele vorbesc că și fainul nostru oraș a devenit leagăn pentru distribuitorii de droguri și că se fumează la greu ilegale. Mare grijă la prunci, pe unde îi lăsați și mai ales cu cine îi lăsați.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu