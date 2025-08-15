Wizz Air adaugă 15 rute noi din România pentru iarna 2025

Wizz Air are plăcerea de a anunţa, într-un comunicat remis redacţiei, cea mai importantă extindere a reţelei sale din ţară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025. Compania aeriană introduce astăzi 15 rute de la Bucureşti Otopeni, Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov către destinaţii populare şi mult aşteptate din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Maroc, Norvegia, Portugalia, Spania şi Suedia.

Potrivit sursei citate:

„O conexiune din Bucureşti Otopeni către Berlin (Germania) va începe în 26 octombrie, cu zboruri în zilele de marţi, miercuri, joi, sâmbătă şi duminică. În aceeaşi zi, Wizz Air va mai lansa două conexiuni şi către Praga (Republica Cehă), operată în fiecare luni, miercuri, vineri şi duminică, şi Bordeaux (Franţa), cu zboruri miercurea şi duminica. O a patra destinaţie, Turku (Finlanda), va fi disponibilă începând cu 27 octombrie, cu zboruri în fiecare luni şi vineri. Din 31 martie 2026, pasagerii vor putea zbura şi către Faro (Portugalia), cu plecări marţea şi sâmbăta.

O rută nouă şi interesantă din Cluj-Napoca către Marrakesh (Maroc) va decola în 26 octombrie, cu zboruri joia şi duminica. Începând cu 27 octombrie, compania aeriană va conecta Cluj-Napoca de Stockholm Skavsta (Suedia), cu operare în zilele de luni şi vineri, în sezonul de iarnă, respectiv joi şi duminică, în sezonul de vară. Din 28 octombrie, destinaţia Oslo Sandefjord Torp (Norvegia) va fi disponibilă marţi şi sâmbătă, în sezonul de iarnă, şi luni şi vineri, în sezonul de vară. În 29 martie 2026, o altă rută către Milano Malpensa (Italia) va fi adăugată în program, cu zboruri în fiecare luni, miercuri, vineri şi duminică.

Din 27 octombrie, Wizz Air va opera zboruri din Iaşi către Copenhaga (Danemarca) în fiecare luni şi vineri, în sezonul de iarnă, respectiv marţi şi sâmbătă, în sezonul de vară. În 28 octombrie, Praga (Republica Cehă) şi Valencia (Spania) se vor alătura reţelei, ambele cu zboruri marţea şi sâmbăta. A patra rută, către Pescara (Italia), va debuta în data de 9 decembrie, cu plecări tot în zilele de marţi şi sâmbătă.

Începând cu 28 octombrie, Wizz Air are plăcerea să lanseze o nouă rută din Braşov către Milano Malpensa (Italia), cu zboruri marţi, joi şi sâmbătă. Din 27 ianuarie 2026, compania aeriană va opera, de asemenea, zboruri din Braşov către Roma Fiumicino (Italia), cu operare în fiecare marţi, joi şi sâmbătă”.

Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Suntem mândri că ne-am consolidat şi mai mult prezenţa în România în această vară şi că putem anunţa acum introducerea a încă 15 conexiuni din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov. Aceste rute adăugate către întreaga Europă evidenţiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăţi conectivitatea, de a sprijini creşterea regională şi de a oferi şi mai multe opţiuni de călătorie accesibile pasagerilor noştri români. Ghidaţi de strategia «Customer First Compass», rămânem dedicaţi extinderii reţelei noastre, asigurând în acelaşi timp servicii fiabile, eficiente şi de înaltă calitate în cadrul operaţiunilor noastre”.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro