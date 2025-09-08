Vin ploile

În următoarele zile, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, fenomen ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 până la 70 de km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși izolat 35 de l/mp. Marți, 9 septembrie, sunt prognozate manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.