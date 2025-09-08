„Arta în Grădină” ajunge în Polonia

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria orașului Jibou anunță organizarea vernisajului expoziției de pictură „Grădina – un loc special”. Evenimentul va avea loc în localitatea Bolestraszyce (Polonia), la Galeria „Piotr Michałowski” din cadrul Arboretumului și Institutului de Fiziografie, în data de 9 septembrie 2025, ora 18:00.

Expoziția reunește lucrările a 23 de artiști profesioniști din Canada, Franța, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Polonia și România, mulți dintre aceștia fiind cadre didactice la universități sau licee de artă din țările de origine. Artiștii români reprezintă centre culturale de referință, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Alba Iulia.

Artiști participanți:

Alexandru ANTONESCU (RO), Crinela ANTONESCU (RO), Ioana ANTONIU (RO), BORGO (HU), Andrei CÂMPAN (RO), Dorin CREȚU (FR), ELIAN (RO), Dorel GĂINĂ (RO), Mihaela GORCEA (RO), Marius LEHENE (SUA), Marcel LUPȘE (RO), Eugen MORITZ (RO), Horea PAȘTINA (RO), Teodora PICA (CA), Ioan Augustin POP (RO), Cristian PORUMB (RO), Radu PULBERE (RO), Constantin RĂDUCAN (RO), Mihai SÂRBULESCU (RO), Liviu SUHAR (RO), Radu ȘERBAN (RO), Gil TURCULEȚ (RO), Serge VASILENDIUC (PL).

Selecția de lucrări prezentată în această expoziție provine din creațiile realizate în cadrul celor 13 ediții ale Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”, un proiect artistic desfășurat anual, începând din 2012, în spațiul unic al Grădinii Botanice „Vasile Fati” din Jibou. Aceasta este cea de-a treia expoziție organizată în afara granițelor României, după cele găzduite de Grădina Botanică din Tallinn (Estonia), în 2022, și de Galeria „Allee” din același oraș, în 2023.

Prin diversitatea tematică și stilistică, lucrările expuse propun o călătorie vizuală într-o „grădină” a culorilor, formelor și sugestiilor, reflectând viziuni artistice personale, marcate de sensibilitate și profunzime.

Expoziția este organizată cu sprijinul celor trei instituții partenere care susțin constant derularea simpozionului: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou și Primăria orașului Jibou.

Proiectul expozițional este implementat de Asociația Culturală Continuum, sub coordonarea artistului Radu Șerban.

M. S.