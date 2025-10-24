Competiție de orientare în Parcul Central din Zalău, organizată de Clubul Sportiv Pro-Silva Orientare

O competiție de orientare, organizată de Clubul Sportiv Pro-Silva Orientare, a avut loc la data 22 octombrie, în Parcul Central din Zalău. Aceasta a fost organizată în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu”, prin proiectul Erasmus+ „Compass 2”.

Competiția face parte dintr-un șir de concursuri și activități care au loc sub egida Federației Române de Orientare, pentru derularea de parteneriate, și constă în realizarea de activități sportive de orientare.

Scopul acesteia îl reprezintă atât promovarea disciplinei Orientare în rândul elevilor prin activități desfășurate în proximitatea școlilor, dezvoltarea abilităților de orientare a elevilor, a încrederii în sine și luarea de deciziilor în condiții dinamice încă de la vârste fragede, dar și crearea unei comunități sportive active în jurul școlii, pentru promovarea un stil de viață sănătos. Proiectul Compass este unul de cercetare, dedicat sportului în general și orientare în special, privind activitatea sportivă în scoli sau extracuricular, la nivelul unităților de învățământ din Europa.

Aplicație pentru sport

În cadrul acestui proiect, Universitatea Tehnică din Viena a creat o aplicație pentru orientare denumită ,,Compass”, deja disponibilă în Magazin Play. Mai mult, pentru această aplicație și-a adus contribuția și Federația Română de Orientare, prin furnizarea de informații despre concursurile de orientare, traducerea si testarea platformei.

Proiectul este coordonat de Universitatea Tehnica din Viena și își propune să promoveze orientarea ca sport, ce aduce multiple beneficii sănătății, și să se alinieze cerințelor societății digitale, prin realizarea unei aplicații gratuite ce permite tuturor să practice acest sport, oriunde se află o hartă de orientare.

Această aplicație este utilă, atât pentru profesorii de sport. Astfel, aceștia ar putea face orientare cu elevii la ore, în curtea școlii, fără a fi necesare materiale de concurs scumpe. În acest fel, nu vor fi necesare harta printată, lampioane și stații pentru a face un traseu și verificarea traversării punctelor de control.

Mai mult, platforma oferă harta topografică a Europei sau chiar a întregii lumi. Utilizatorul își poate căuta localitatea și încărca harta de orientare, care se poate ajusta ușor la scara reală a hărții topografice. Această hartă este suficient de detaliată pentru orașe și parcuri.

Aplicația poate fi utilizată în două moduri. Prima variantă este prin GPS, marcând atingerea postului de control atunci când sportivul se află în zona acestuia. Distanța de la post poate fi setată manual. A doua opțiune constă în crearea unor coduri QR pentru fiecare post. Acestea se tipăresc pe foi de hârtie și se amplasează în locul lampioanelor și stațiilor clasice. Sportivii scanează codul QR, iar acțiunea confirmă atingerea postului.

Aceștia pot fi urmăriți în timp real pe tot traseul, iar aplicația generează automat clasamentul. „Atingerea” postului poate fi marcată și prin oferirea unui răspuns corect la întrebări din diverse domenii. Antrenorul trasează în aplicație traseele, iar pentru fiecare dintre ele se generează un cod QR. Participanții scanează codul, iar pe telefonul lor, în aplicație, apare traseul prestabilit.