Femeie de 46 de ani, implicată într-un accident rutier

Un accident rutier a avut loc joi după-amiază, în localitatea Lompirt. Polițiștii au fost sesizați despre incident, iar ajunși la fața locului au efectuat verificări, în urma cărora au constatat că o femeie în vârstă de 46 de ani, din localitatea Ilișua, a pierdut controlul volanului.

Concret, șoferița ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă la stânga, a părăsit partea carosabilă și a pătruns într-un șanț.

În urma accidentului rutier, femeia a suferit leziuni, pentru îngrijirea cărora a fost transportată la spital. Mai mult, aceasta a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul negativ.

Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.