Unde mergem?

Vineri 26.09.2025

• Noaptea Cercetătorilor europeni, Zalău, Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj – ora 8.30

• Sciene Power: Cercetător la muzeu pentru o zi!, Clădirea Transilvania Zalău – ora 10

• Film – Legenda ursului alb, Cinematograful Scala – ora 15.45

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Viitorul Cluj, stadionul Municipal din Zalău – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Film – O luptă după alta, Cinematograful Scala – ora 18

• Concert: Călin Pop și Raul Silaghi, sala „Porolissum”, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12 – ora 19

• Turneul Serpentinelor: concert Symphress, Complexul Arheologic Porolissum Amfiteatrul Roman – ora 19

• Seară de joc şi folclor instrumental tradiţional, Restaurantul Atelier de Arome – ora 19

• Film – Necunoscuții: Capitolul II, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 27.09.2025

• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Eu, tu și cei din mintea noastră, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Materialiștii, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Jaful secolului, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Dragoste fără cuvinte, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 28.09.2025

• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Adio, ticălosule!, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Casa de păpuși a lui Gabby, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – O luptă după alta, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Situationship: Combinații, nu relații, Cinematograful Scala – ora 19