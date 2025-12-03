Zile cu acțiuni pentru combaterea accidentelor, după o săptămână neagră pe șoselele din Sălaj

Ultima săptămână a fost marcată de numeroase accidente pe șoselele din Sălaj, unele dintre ele soldate cu pierderi de vieți omenești. La sfârșitul săptămânii trecute, un pieton și-a pierdut viața în localitatea Zăuan, după ce a traversat strada într-un loc nepermis.

Polițiștii sălăjeni desfășoară până la sfârșitul acestei săptămâni o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere în care sunt implicați pietoni.

Activitățile vizează atât responsabilizarea șoferilor, cât și informarea pietonilor cu privire la respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv.

În cadrul acțiunilor, polițiștii vor pune accent pe respectarea normelor rutiere, în special în ceea ce privește traversarea neregulamentară, neacordarea priorității la trecerile pentru pietoni și deplasarea pietonilor pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate redusă.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj lansează un set de recomandări adresate atât conducătorilor auto, cât și pietonilor. Șoferilor li se recomandă reducerea vitezei în zonele intens circulate și în apropierea trecerilor pentru pietoni, acordarea priorității celor angajați în traversare, evitarea utilizării telefonului mobil la volan și sporirea atenției în condiții de ploaie, ceață sau întuneric. Totodată, autoritățile subliniază importanța adaptării vitezei la condițiile de drum, mai ales în apropierea unităților de învățământ și în zonele rezidențiale.

În ceea ce-i privește pe pietoni, aceștia sunt sfătuiți să traverseze doar prin locuri marcate sau semaforizate, să se asigure temeinic înainte de a păși pe trecerea de pietoni, chiar dacă au prioritate, să evite folosirea telefoanelor mobile sau a căștilor în timpul traversării și să poarte haine în culori deschise sau elemente reflectorizante pe timp de seară sau în condiții de vizibilitate scăzută. În plus, în situațiile în care nu există trotuar, pietonii sunt îndrumați să se deplaseze pe partea stângă a carosabilului, cât mai aproape de margine.