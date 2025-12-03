# Atențiune, atențiune, azi, 3 decembrie, ar trebui dată în folosință centura Zalăului. Cum așa? Foarte bine! Așa s-au lăudat unii că în 3 decembrie deschid șoseaua. No, ia să vedem noi, de azi putem circula pe ea sau e o nouă țeapă.

# No, a trecut și Ziua Națională. Ne-am umplut de patriotism, s-a umplut rețeaua de socializare cu imaginile politicienilor prezenți la manifestări și îi făceau României declarații de dragoste. De declarații suntem sătui, vrem fapte.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu