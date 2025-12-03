Șimleu Silvaniei se pregătește de sărbători cu două seri de concerte

An de an, Șimleu Silvaniei îmbracă haine de sărbătoare în perioada Crăciunului, de la iluminatul festiv și bradul impunător din Parcul Central, până la cetele de colindători și concertele dedicate sărbătorilor de iarnă. De toate acestea are parte comunitatea de la poalele Măgurii în fiecare decembrie.

Centrul orașului vibrează de evenimente cu doar câteva zile înainte de Ajun, iar șimleuanii se vor bucura și anul acesta de două seri pline de magie și atmosferă festivă.

Două nume importante ale scenei românești vor ajunge în micul oraș la evenimentul „Împreună de Crăciun”, ce va avea loc luni și marți, 22 și 23 decembrie, în Piața Iuliu Maniu, din apropierea Parcului Central. Pe scenă vor urca și artiști locali, alături de copiii școlilor și liceelor din oraș, iar organizatorii promit două seri de neuitat.

Publicul va avea parte de versuri profunde și acorduri de chitară într-un recital folk autentic, susținut de Magda Pușkaș și Rareș Suciu, care vor concerta luni seara, în 22 decembrie.

În cea de-a doua seară, când va avea loc și seara colindelor, Ștefan Hrușcă, prezent de ani buni în preajma sărbătorilor la poalele Măgurii, va încânta publicul cu binecunoscutele sale colinde.

Alături de aceștia, copiii unităților de învățământ și artiști locali vor completa programul dedicat șimleuanilor. Ambele momente artistice vor avea loc începând cu ora 19, iar intrarea este liberă.

„Vă promitem un program bogat, o atmosferă festivă și multe alte surprize pentru toate vârstele”, transmit autoritățile locale.