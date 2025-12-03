Muniție de război descoperită în Poiana Blenchii

Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de pompieri Zalău s-a deplasat zilele trecute în localitatea Poiana Blenchii, pentru verificarea unui posibil element de muniție. Ajunși la locul intervenției, pompierii au stabilit că este vorba despre un proiectil perforant, calibru 76 de milimetri. Proiectilul a fost ridicat şi transportat în condiţii de siguranţă la depozitul temporar al unității, în vederea distrugerii. Proiectilul a fost descoperit întâmplător de un localnic. Foarte multe elemente de muniție au rămas din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar unele sunt descoperite cu ocazia lucrărilor agricole sau săpăturilor.

Imagine cu rol ilustrativ