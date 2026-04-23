Termen limită pentru actualizarea datelor pensionarilor care își schimbă domiciliul

Cetățenii sălăjeni și din întreaga țară, beneficiari ai sistemului public de pensii, sunt obligați prin legislație să își actualizeze datele personale în orice situație ce privește schimbarea domiciliului sau a reședinței, după cum transmite într-un comunicat Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Potrivit principalelor prevederi, Legea 360 din 2023 stipulează că modificările apărute trebuie transmise într-un termen de până la 15 zile de la astfel de schimbări.

În aceste situații, sălăjenii au nevoie de mai multe documente: cerere tip, copie a actului de identitate (cu noua adresă) și ultimul talon de pensie.

Potrivit CJP Sălaj, acestea pot fi transmise atât fizic, la sediul instituției, dar și în format electronic.

Actualizarea datelor este esențială pentru asigurarea plății neîntrerupte a drepturilor bănești și pentru menținerea unei comunicări eficiente cu instituția, mai precizează CJP.