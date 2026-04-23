Controale la mai multe centre de colectare a deșeurilor din Sălaj

Agenții economici sălăjeni care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor feroase și neferoase au fost vizați miercuri de controale ale autorităților, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale.

Mai multe centre de colectare a deșeurilor feroase și neferoase din județ au fost verificate. Polițiști ai Biroului Județean de Transporturi, ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Gărzii de Mediu, au derulat o acțiune în sistem integrat pentru prevenirea și combaterea faptelor comise de agenții economici care desfășoară astfel de activități pe teritoriul județului Sălaj.

Cu obiectivul de a verifica respectarea de către operatori a obligațiilor privind colectarea, depozitarea, evidența și valorificarea deșeurilor, autoritățile au analizat și situațiile în care sunt achiziționate bunuri sau materiale susceptibile de a proveni din furturi din infrastructura feroviară. De asemenea, controalele au vizat depistarea eventualelor nereguli privind fiscalizarea operațiunilor comerciale, declararea veniturilor și existența contractelor de muncă pentru personalul angajat.

Printre scopurile acțiunii s-au numărat și modul de gestionare a acestor materiale, existența autorizațiilor de mediu, precum și respectarea prevederilor privind prevenirea poluării.

Și de această dată, în urma acțiunilor oamenilor legii, au fost descoperite nereguli, fiind aplicate patru sancțiuni contravenționale.

Activitățile de acest tip rămân în atenția polițiștilor, iar respectarea normelor legale aplicabile în domeniu constituie o prioritate, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.