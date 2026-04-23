Hoț și bătăuș la Cehu Silvaniei

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat miercuri, 22 aprilie, să intervină la o firmă din Cehu Silvaniei. Jandarmii au constatat că un bărbat în vârstă de 56 de ani, din localitate, aflat în curtea firmei, a fost bătut, suferind mai multe răni. Oamenii legii au stabilit că un localnic în vârstă de 34 de ani a intrat ilegal în curtea firmei de unde a furat mai multe bunuri. Surprins de persoana vătămată, hoțul a devenit violent, după care a plecat cu lucrurile furate. În cauză a fost deschis un dosar de urmărire penală, iar agresorul urmează să fie tras la răspundere.

Share Whatsapp Email