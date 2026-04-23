Urgență la Consiliul Județean Sălaj. Trebuie desemnat un „președinte” interimar

Ca urmare a evoluției recente a procedurilor judiciare declanșate de Direcția Națională Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Sălaj și în vederea asigurării bunei funcționări a administrației județene, instituția sălăjeană a anunțat organizarea unei ședințe extraordinare pentru data de 24 aprilie 2026. Pe ordinea de zi se va afla desemnarea, prin vot secret, a unuia dintre vicepreședinții instituției care va exercita, cu titlu interimar, drepturile și obligațiile corespunzătoare funcției de președinte. Această măsură este necesară pentru a asigura reprezentarea legală a instituției și continuitatea procesului decizional. În ceea ce privește ceilalți doi angajați ai instituției față de care organele de cercetare au dispus măsuri judiciare, raporturile de serviciu, respectiv drepturile de muncă ale acestora au fost suspendate de drept, în conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile administrative interne.

„Consiliul Județean Sălaj asigură cetățenii județului, partenerii instituționali și beneficiarii proiectelor europene sau naționale că activitatea administrativă continuă fără sincope. Toate direcțiile de specialitate sunt funcționale, iar procedurile de plată, implementarea proiectelor de investiții și serviciile publice rămân priorități absolute, fiind luate toate măsurile pentru ca acestea să nu sufere întârzieri. Instituția noastră rămâne la dispoziția organelor de cercetare penală pentru orice solicitări ulterioare, respectând în totalitate cadrul legal și principiul prezumției de nevinovăție pe parcursul întregului proces judiciar”, este mesajul instituției.