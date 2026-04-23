Consilierii județeni PSD reacționează în urma procedurilor judiciare de la CJ Sălaj

Grupul consilierilor județeni PSD Sălaj a anunțat că a luat la cunoștință cu îngrijorare despre evenimentele petrecute recent la Consiliul Județean Sălaj. „Deoarece suntem în perioada premergătoare aprobării bugetului, una din cele mai importante atribuții ale Consiliului Județean, consilierii județeni PSD au solicitat reprezentaților Consiliului Județean Sălaj să întreprindă cât mai repede toate acțiunile privind finalizarea bugetului. Consilierii județeni PSD își manifestă disponibilitatea de a participa la toate activitățile de propunere și aprobare a bugetului Consiliului Județean Sălaj, proces care era programat pentru acest sfârșit de lună”, susțin consilierii social-democrați.

Share Whatsapp Email