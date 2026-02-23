Bărbat încătușat de polițiști după ce a distrus un aparat de jocuri de noroc

Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr în vârstă de 19 ani, din municipiul Craiova, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere. Bărbatul este acuzat că, în timp ce se afla în incinta unei săli de jocuri de noroc din oraș, ar fi distrus ecranul unui aparat de joc, cauzând un prejudiciu de aproximativ 2.800 de lei. Bărbatul a fost prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Fotografie cu rol ilustrativ