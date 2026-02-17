Tânăr din Crasna, prins la volan deși avea permisul suspendat

Adrian Lungu

La începutul acestei săptămâni, în Zalău, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un un tânăr în vârstă de 23 de ani, din  Crasna. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat din data de 28 noiembrie 2025, ca urmare a încălcării unei reguli rutiere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

