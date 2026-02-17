Sechestru pe casele, terenurile și mașinile mai multor patroni din Sălaj

Activitatea polițiștilor de investigare a criminalității economice a fost orientată pe parcursul anului trecut spre combaterea faptelor economice ilegale cu impact major, urmărindu-se menținerea legalității în sfera afacerilor și consolidarea unui mediu de afaceri funcțional și predictibil. În anul 2025, oamenii legii au constatat 182 de infracțiuni economice, în creștere cu peste 20 % și au fost recuperate prejudicii în valoare de peste șase milioane de lei. De asemenea, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor conturi bancare, terenuri, case, și autoturisme, în valoare de peste 19 milioane de lei. Un astfel de caz instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, a fost cel privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată și agravată. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2017, administratorii unei firme din județul nostru, prin utilizarea unei duble evidențe contabile, ar fi omis să înregistreze în actele contabile sau în alte documente legale toate operațiunile economice efectuate în numele și pe seama firmei, fapte care ar fi generat un prejudiciu adus bugetului general consolidat al statului în valoare de peste 1,3 milioane de euro. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au dispus măsura sechestrului asigurător, fiind indisponibilizate 28 de bunuri imobile (terenuri și clădiri) și 3 mașini. În prezent, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor săvârșirii infracțiunii și a recuperării integrale a prejudiciului adus bugetului de stat. În raportul prezentat de polițiști nu este specificat numele persoanelor anchetate.

