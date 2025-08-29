Tabără organizată de Episcopia Sălajului pentru zeci de copii din medii defavorizate

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, și vicepreședintele Adrian Crișan, alături de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, s-au aflat în mijlocul copiilor participanți la tabăra de vară „Diferiți, dar egali”, desfășurată în localitatea Hută. Implementat de Episcopia Sălajului, proiectul a reunit 70 de copii de la școlile gimnaziale din Agrij, Buciumi și Pustă, toți provenind din medii defavorizate, oferindu-le ocazia de a petrece o zi de vacanță plină de zâmbete, activități educative și momente de neuitat. Prin jocuri, ateliere de creație și muncă în echipă, copiii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare, socializare și creativitate, dar mai ales au descoperit frumusețea de a fi împreună, indiferent de diferențele dintre ei.

Share Whatsapp Email