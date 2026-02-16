SlanăFest, un festival de bun-gust

Localitatea Șamșud a devenit din nou un punct de atracție pentru iubitorii de gastronomie tradițională și de tradiții culinare, odată cu desfășurarea celei de-a IV-a ediții a festivalului cultural-gastronomic SlanăFest, dedicat celebrării meșteșugului gastronomic tradițional, în special produselor din carne de porc – slănină afumată și maturată, cârnați, șunci și alte bunătăți locale – organizat în perioada de iarnă în mai multe localități din România și Transilvania, conform Asociației de Dezvoltare „Țara Silvaniei”, asociație care a sprijinit și în acest an organizarea și derularea evenimentului. Festivalul are rădăcini puternice în cultura rurală, fiind o manifestare unde tradiția se întâlnește cu ospitalitatea și voia bună a comunității, oferind participanților ocazia de a degusta produse autentice și de a aprecia arta culinară tradițională.

Festivalul a fost organizat de Primăria Șamșud și a reunit producătorii locali și invitații lor, oameni simpli, iar produsele oferite spre degustare și vânzare au fost realizate după rețete locale. Slănină afumată, șuncă, slănină „boiată”, „chipărată”, aită”, cârnat, salam de casă, diferite specialități din carne de porc, pălincă, vin, dulciuri cu specific local, zacuscă, untură de porc, acestea sunt principalele produse prezente în cadrul festivalului desfășurat sâmbătă, 14 februarie, pe aleea Beciurilor, într-o zi cu parfum de primăvară.

Un element central al SlanăFest îl reprezintă competiția culinară tradițională, unde gospodarii locali își înscriu produsele pentru a fi jurizate și premiate. Această competiție subliniază creativitatea și calitatea preparatelor autentice transmise din generație în generație.

Evenimentul este pus în scenă printr-un efort comun al Primăriei Șamșud, Consiliului Local și comunității locale, cu sprijinul asociațiilor de promovare a tradițiilor și producătorilor locali. Parteneriatul dintre administrația locală și Consiliul Județean Sălaj prin Țara Silvaniei, asigură o organizare profesionistă, menită să pună în valoare gusturile tradiționale și să susțină economia locală prin promovarea produselor autentice. SlanaFest a devenit mai mult decât un simplu festival gastronomic – este o adevărată sărbătoare a comunității sălăjene, un prilej de reunire și de promovare a valorilor locale, unde tradițiile sunt celebrate cu mândrie și voie bună.

Fără „tiribombe”, fără kitschuri

Merită felicitați organizatorii acestui eveniment. De ce? Pentru că aici n-am auzit manele și n-am întâlnit „tiribombe” și alte kitschuri care atrag și un anumit tip de public, unul care lasă în urmă mizerie multă. Nu, aici este doar despre Șamșud, despre produse locale, simple, despre bucuria unei comunități de oameni harnici. Ce mi-a mai plăcut? A doua zi, locul era curat, extrem de curat. Nu e rău ca din astfel de evenimente să învețe și comunitățile pentru care sărbătoarea satului nu înseamnă decât falsitate, zgomot și multă mizerie. Partener în organizarea SalanăFest a fost și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj.