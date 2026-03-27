Site-ul la control (III)

În era digitală, site-urile instituțiilor publice au devenit principalul canal de comunicare între administrație și cetățeni. Prin intermediul acestora, cetățenii pot afla informații utile despre servicii, programe, proiecte sau decizii administrative, fără a mai fi nevoiți să meargă la sediile instituțiilor.

Un site oficial al unei instituții publice trebuie să fie clar structurat, ușor de accesat și actualizat constant. În general, aceste platforme includ secțiuni dedicate anunțurilor publice, comunicatelor de presă, legislației, programului de lucru, dar și informațiilor despre conducerea instituției. De asemenea, multe site-uri oferă formulare online sau posibilitatea de a descărca documente necesare pentru diverse solicitări.

Un alt element important îl reprezintă transparența. Publicarea bugetelor, a proiectelor aflate în dezbatere publică sau a rapoartelor de activitate contribuie la consolidarea încrederii dintre cetățeni și instituțiile statului. Astfel, site-urile devin nu doar surse de informare, ci și instrumente prin care administrația își demonstrează deschiderea față de comunitate.

Ne propunem un serial în care să analizăm succint siteurile din județ și să tragem un semnal de alarmă acolo unde lucrurile lasă de dorit.

5. Primăria Creaca – www.comunacreaca.ro

Cam așa ar trebui să arate un site de primărie! Actualizări la zi, prezentare geografică, istorie, muzee, cultură, turism. Buget la vedere, documente încărcate chiar de două zile. Aplicație pentru plata taxelor locale funcțională. Felicitări!

6. Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj – https://cas.cnas.ro/cassj

Informații de bază destul de bune, ce te trimit la site-ul național. La nivel local… e loc de mai bine. Achizițiile sunt din anul 2024, Contul de execuție din ianuarie 2023, Bugetul din 2024, formularele pentru angajatori lipsesc. Lista membrilor Consiliului de administrație nu e actualizată. Credem că asigurații sălăjeni ar merita mai multe informații.

M. S.