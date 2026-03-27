Vinurile Fort Silvan sunt prezente în rețeaua Carrefour

Carrefour a lansat un program dedicat promovării producătorilor locali, artizani de produse alimentare sau non-alimentare, oferindu-le o platformă pentru a-și face cunoscute produsele. Produse sunt comercializate aproape de cumpărători și de comunitatea lor (într-o rază de maxim 50 km), fără intermediari.

Producătorul de vinuri Fort Silvan, una dintre cramele reprezentative ale județului Sălaj, și-a expus zilele acestea produsele în hipermarketul Carrefour din Zalău, în cadrul inițiativelor dedicate promovării produselor locale. Prezența vinurilor Fort Silvan în supermarketurile Carrefour oferă consumatorilor ocazia de a descoperi și aprecia vinuri produse în regiunea Silvaniei.

Crama Fort Silvan este situată în localitatea Camăr, în apropiere de Șimleu Silvaniei, și valorifică tradiția viticolă a zonei. Podgoriile sunt amplasate pe dealuri însorite, unde condițiile naturale favorizează obținerea unor vinuri aromate și echilibrate.

Portofoliul cramei include atât vinuri albe, cât și rosé și roșii, realizate din soiuri cunoscute precum Fetească Regală, Riesling Italian, Muscat Ottonel, Traminer, Merlot, Pinot Noir și Fetească Neagră. Printre cele mai cunoscute game se numără FS47 și Venator, apreciate pentru calitatea și caracterul lor distinct.

Prin expunerea vinurilor în rețeaua Carrefour, Fort Silvan își consolidează prezența pe piața națională și contribuie la promovarea vinurilor românești în rândul unui public mai larg. Inițiativa face parte din eforturile tot mai vizibile ale producătorilor locali de a aduce vinurile din regiune mai aproape de consumatori.

Reprezentanții cramei consideră că parteneriatele cu marile rețele de retail reprezintă un pas important pentru dezvoltarea brandului și pentru susținerea tradiției viticole din județul Sălaj.

M. S.