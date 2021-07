Și Sălajul e „fruntea”: suntem primii la numărul de femei care au devenit mămici

Județul Sălaj iese din seria topurilor negative, cel puțin în privința numărului de nașteri în rândul populației fertile, la nivel național. Este cel de-al doilea an în care Sălajul se clasează pe primul loc în privința numărului de femei care, de la începutul anului și până în 1 iunie, au născut. Cu toate acestea, sporul natural rămâne în dezavantaj pe plan județean. Direcția Județeană de Statistică a anunțat că sporul natural înregistrat în luna mai 2021, indică un deficit al născuților‐vii față de cel al decedaților de 103 persoane (-156 persoane în luna aprilie 2021 şi -40 persoane în luna mai 2020). În perioada 1 ianuarie – 31 mai, sporul natural a fost de -721 persoane (-264 persoane în perioada menționată). În luna mai 2021 s-a înregistrat un caz de deces în primul an de viață, la nivelul lunii aprilie 2021 şi mai puțin cu două cazuri față de luna mai 2020. În perioada specificată au fost înregistrate 13 cazuri de deces sub un an, mai mult cu șapte cazuri față de perioada similară a anului trecut. Rata mortalității infantile, în luna mai 2021, a fost de 5,9 decedați sub un an la 1.000 născuți vii (5,7‰ în luna aprilie 2021 şi 14,2‰ în luna mai 2020), iar în perioada menționată a fost de 14,8‰ față de 5,8‰. Chiar și cu această rată a natalității în scădere, județul Sălaj rămâne în fruntea topului național în privința numărului de femei care au devenit mămici. Concret, conform datelor INSSP, ponderea cea mai mare este înregistrată în județul Sălaj, cu 5,66%, în timp ce ponderea cea mai mică este înregistrată de județul Caraș-Severin, cu 3,38% . Pe locul doi, în vârful clasamentului se află județul Suceava cu 5,57% și pe trei, Vaslui cu 5,24%. La nivel internațional, creșterea numărului de nașteri la peste un de la debutul pandemiei a fost observată inițial în Marea Britanie și a fost denumită ”Baby boom”, un fenomen care a revigorat parțial natalitatea în perioada în care restricțiile i-au ținut pe oameni în case, un trend care ar putea persista până la sfârșitul pandemiei și care s-ar putea extinde în mai multe țări europene și nu numai.

Share Tweet Share