România a trecut la ora de iarnă. Cum ne afectează schimbarea?

România a trecut în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de iarnă. Aceste schimbări au loc anual, în ultima sâmbătă a lunii octombrie, făcute astfel încât răsăritul să aibă loc mai devreme și, implicit, oamenii să se bucure de mai multă lumină dimineața.

Ceasurile au fost date cu o oră înapoi, astfel că ora 4 a devenit ora 3, motiv pentru care oamenii au avut parte de o oră în plus de somn.

Cunoscută și sub denumirea de „ora standard”, această schimbare marchează revenirea la ritmul natural al luminii soarelui, iar odată cu trecerea la ora de iarnă, diminețile devin mai luminoase, iar serile se lasă mai devreme.

După cum deja se știe, aceste modificări pot influența ritmul biologic, mai ales în primele zile. În rândul multora, oboseala poate fi mai accentuată, iar somnul mai puțin odihnitor.

Mai mult, în primele zile odată cu revenirea la ora de iarnă, atenția în trafic trebuie sporită, întrucât oboseala și vizibilitatea redusă pot afecta reflexele.

În ceea ce privește persoanele afectate în mod semnificativ de acest fenomen, copiii și vârstnicii resimt cel mai mult schimbarea orei, iar organismul lor necesită un timp mai îndelungat pentru a se adapta noului ritm.