Semnal de alarmă. Bivolii, în pericol din nou

Inginerul în zootehnie Ioan Cherecheș, unul dintre românii care au contribuit la protejarea și promovarea rasei Bivolul Românesc, o rasă autohtonă de bubaline omologată în anul 1987, recunoscută oficial pentru rezistența sa fizică și calitățile nutriționale superioare ale laptelui, trage un semnal de alarmă și atrage atenția asupra faptului că numărul acestor animale deosebite a început să scadă la nivel național, după o perioadă de stagnare și chiar de creștere a efectivelor. Potrivit lui Ioan Cherecheș, în mai puțin de un an, din exploatații au dispărut peste o mie de animale. Fie au fost exportate, fie au fost sacrificate. Sunt mai multe cauze. Efectivele din țara noastră au scăzut drastic din cauza rentabilității economice scăzute, a lipsei unei piețe consolidate pentru carnea de bivol și a sprijinului pentru aceste animale. În România s-a ajuns în situația de a sprijini rase autohtone ale altor state, dar care au fost aduse și în fermele din România, iar sprijinul pentru bivolii și bivolițele de la noi este insuficient având în vedere scumpirile din ultimele luni. În opinia sălăjeanului, fără o creștere a nivelului de sprijin și fără o implicare concretă, efectivele acestor animale vor continua să scadă.

Sălajul, campionul uitat

Să nu uităm că acum trei sau patru decenii, Sălajul se număra printre județele cu cei mai mulți bivoli și bivolițe din România. Laptele și carnea de bivol sunt recunoscute pentru profilul lor nutrițional superior. Laptele este extrem de bogat și cremos, în timp ce carnea oferă o alternativă slabă și sănătoasă la carnea de vită, fiind apreciată pentru conținutul redus de grăsimi și gustul ușor dulce.