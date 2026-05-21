Femeie cercetată penal după ce și-ar fi folosit copilul la cerșetorie

Nu de puține ori, zălăuanilor și nu numai le este solicitat ajutorul pe străzi, în special în zona autogărilor, din partea unor mame însoțite de copii. De-a lungul timpului, autoritățile au descoperit cazuri și au acționat pentru prevenirea unor astfel de situații, dar și pentru descurajarea apelării la mila cetățenilor, însă situațiile continuă.

La data de 20 mai, în jurul prânzului, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Zalău au depistat o femeie de 40 de ani, din comuna Românași, care, folosindu-se de fiul său minor, în vârstă de doar un an, apela în mod repetat la mila cetățenilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a unui minor în scop de cerșetorie.

De asemenea, au fost informați reprezentanții DGASPC în vederea continuării verificărilor, conform atribuțiilor ce le revin.