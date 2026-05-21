Sălăjeanul Mihai Lehene, cap de afiș la una dintre cele mai importante conferințe despre românii din străinătate

Mihai Lehene este antreprenor, filantrop și unul dintre cei mai activi lideri ai diasporei românești din Statele Unite, dar și fondatorul și președintele Romanian United Foundation – RUF, iar în perioada 2 – 3 iulie va participa la conferința „Diaspora 360°”, care se va desfășura la Băile Herculane, în calitate de „speaker” (vorbitor principal). Cu o carieră impresionantă în domeniul financiar și tehnologic, Mihai a demonstrat că succesul profesional poate deveni un instrument real de sprijin pentru comunitate. A studiat Afaceri Internaționale la Academia de Studii Economice din București și a obținut un master în Informatică la University of Illinois at Chicago. Între ANII 2010 și 2022 a coordonat unul dintre cele mai performante birouri de high-frequency trading din lume la Allston Trading, iar din 2013 conduce MDL Investments, un family office orientat spre tehnologie, fintech și biotehnologie. În 2019 a fondat Romanian United Foundation – RUF cu scopul de a conecta diaspora românească din SUA și de a transforma solidaritatea în proiecte concrete pentru România.

Printre proiectele emblematice susținute de RUF se numără campania pentru Spitalul de Îngrijiri Paliative pentru Copii din Copăceni, un proiect de suflet pentru care Mihai Lehene s-a implicat activ în strângerea de fonduri, precum și campania dedicată Via Transilvanica, pentru susținerea construcției traseului. În ANUL 2022 a primit distincția „10 Români de 10”, iar în 2023 a fost inclus în prestigioasa listă „Chicago Titan 100” pentru excelență și leadership.

La Conferința „Diaspora 360° – Resurse, provocări și oportunități, Mihai Lehene va aduce perspectiva antreprenorului care a transformat performanța profesională într-un motor al schimbării pentru comunitatea românească din țară și din diaspora.