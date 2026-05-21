Bărbat din Zalău, bănuit că a furat un portofel și a făcut tranzacții frauduloase

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Zalău a sustras un portofel în care se aflau atât documente personale, dar și mai multe carduri bancare. Întreaga întâmplare a avut loc anul trecut, în data de 4 mai, iar bunurile aparțineau unei zălăuance de 36 de ani.

Ulterior, folosindu-se de cardurile bancare, ar fi efectuat mai multe tranzacții în diferite magazine, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.500 de lei.

Fapta sa nu a rămas nedescoperită, iar acesta a fost identificat miercuri de polițiști, bănuit de furt calificat și efectuarea unor tranzacții frauduloase.

Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală.