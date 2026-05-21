Un zălăuan, jefuit în timp ce stătea pe o bancă

Cazurile de furt iau amploare în județ, iar unul dintre acestea a fost descoperit și soluționat de autorități. Polițiștii zălăuani de Investigații Criminale au identificat un tânăr de 23 de ani, din comuna Dobrin, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Victima a fost un bărbat din Zalău, care a fost păgubit de o sumă mare de bani. În cursul zilei de 12 mai, acesta a fost jefuit de suma de 1.400 de lei, în timp ce stătea pe o bancă din oraș.

În urma investigațiilor efectuate, prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit persoanei vătămate, iar cercetările în acest caz sunt continuate de polițiști.