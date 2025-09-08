Se modifică tarifele și amenzile de rovinietă

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.
Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.
De asemenea, amintim faptul că de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).
1. Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)
|
Categorie
|
Tip vehicul
|
Durata de utilizare
|
Tarif (euro) (TVA inclus)
|
A
|
Autoturisme
|
1 zi
|
3,5
|
10 zile
|
6,0
|
30 de zile
|
9,5
|
60 de zile
|
15,0
|
12 luni
|
50,0
|
B
|
Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone
|
1 zi
|
10,0
|
10 zile
|
13,5
|
30 de zile
|
21,5
|
60 de zile
|
34,0
|
12 luni
|
114,0
|
C
|
Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone
|
1 zi
|
7,5
|
7 zile
|
19,0
|
30 de zile
|
38,0
|
12 luni
|
380,0
|
D
|
Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone
|
1 zi
|
13,0
|
7 zile
|
33,0
|
30 de zile
|
66,5
|
12 luni
|
665,0
|
E
|
Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)
|
1 zi
|
17,0
|
7 zile
|
42,5
|
30 de zile
|
85,5
|
12 luni
|
855,0
|
F
|
Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)
|
1 zi
|
28,5
|
7 zile
|
71,0
|
30 de zile
|
142,5
|
12 luni
|
1.425,0
|
G
|
Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
1 zi
|
7,5
|
7 zile
|
19,0
|
30 de zile
|
38,0
|
12 luni
|
380,0
|
H
|
Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
1 zi
|
13,0
|
7 zile
|
33,0
|
30 de zile
|
66,5
|
12 luni
|
665,0
Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile
|
Cuantumul amenzii contravenționale (lei)
|
Minim
|
Maxim
|
A
|
Autoturisme
|
500
|
1.000
|
B
|
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mica sau egală cu 3,5 tone
|
1.140
|
2.280
|
C
|
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și
mai mică sau egală cu 7,5 tone
|
3.800
|
7.600
|
D
|
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și
mai mică decât 12,0 tone
|
6.650
|
13.300
|
E
|
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu
12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)
|
8.550
|
17.100
|
F
|
Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu
12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)
|
14.250
|
28.500
|
G
|
Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
3.800
|
7.600
|
H
|
Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
6.650
|
13.300
2. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă
|
Nr. crt.
|
Categorie vehicul rutier
|
Tarif – lei (cu TVA inclus)
|
Nr. de treceri
|
1
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
19,00
|
1
|
38,00
|
2
|
304,00
|
20
|
2
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
69,00
|
1
|
137,00
|
2
|
1.195,00
|
20
|
3
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
94,00
|
1
|
187,00
|
2
|
1.628,00
|
20
|
4
|
Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
133,00
|
1
|
266,00
|
2
|
2.315,00
|
20
Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil
|
|
Tip vehicul
|
Cuantumul amenzii contravenționale (lei)
|
minim
|
maxim
|
1
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
190
|
380
|
2
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
690
|
1.380
|
3
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
940
|
1.880
|
4
|
Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
1.330
|
2.660
3. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii
|
Nrcrt
|
Categorie vehicul rutier
|
Tarif-lei
(cu TVA inclus)
|
Nr.de treceri
|
Valabilitate
|
1.
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme
|
16,00
|
1
|
o trecere
|
257,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
0,00
|
nelimitat
|
23 decembrie
|
0,00
|
nelimitat
|
6 luni calendarisice pentru riverani
|
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
16,00
|
1
|
o trecere
|
257,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
2
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
38,00
|
1
|
o trecere
|
662,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
38,00
|
1
|
o trecere
|
662,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
3.
|
a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
|
63,00
|
1
|
o trecere
|
1.095,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
63,00
|
1
|
o trecere
|
1.095,00
|
20
|
până la 31 decembrie
|
4.
|
Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
|
94,00
|
1
|
o trecere
|
1.628,00
|
20
|
până la 31 decembrie