Se modifică tarifele și amenzile de rovinietă

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele și cuantumul amenzilor contravenționale pentru rovinietă și peaj se modifică în conformitate cu OG 23/2025 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2002.

 Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

 De asemenea, amintim faptul că de la 1 septembrie 2025, prețul rovinietei s-a modificat pentru autoturisme, potrivit legii 141/2025, precum și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei valabile, de la 500 lei (valoarea minimă) la 1.000 lei (valoarea maximă).

1. Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)

Categorie

                                Tip vehicul

Durata de utilizare

Tarif (euro) (TVA inclus)

A

Autoturisme

1 zi

3,5

10 zile

6,0

30 de zile

9,5

60 de zile

15,0

12 luni

50,0

B

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

1 zi

10,0

10 zile

13,5

30 de zile

21,5

60 de zile

34,0

12 luni

114,0

C

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

1 zi

7,5

7 zile

19,0

30 de zile

38,0

12 luni

380,0

D

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

1 zi

13,0

7 zile

33,0

30 de zile

66,5

12 luni

665,0

E

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

1 zi

17,0

7 zile

42,5

30 de zile

85,5

12 luni

855,0

F

Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1 zi

28,5

7 zile

71,0

30 de zile

142,5

12 luni

1.425,0

G

Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

7,5

7 zile

19,0

30 de zile

38,0

12 luni

380,0

H

Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

1 zi

13,0

7 zile

33,0

30 de zile

66,5

12 luni

665,0

 

Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei    valabile

                                          Tipul vehiculului

Cuantumul amenzii contravenționale (lei)

Minim

Maxim

A

Autoturisme

500

1.000

B

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mica  sau  egală cu  3,5 tone

1.140

2.280

C

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5  tone și

 mai mică sau egală cu 7,5 tone

3.800

7.600

D

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și

 mai mică decât 12,0 tone

6.650

13.300

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu

 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

8.550

17.100

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu

 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

14.250

28.500

G

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

3.800

7.600

H

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

6.650

13.300

  2. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

Nr. crt.

                                  Categorie vehicul rutier

Tarif – lei (cu TVA inclus)

Nr.  de treceri

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  19,00

1

  38,00

2

  304,00

20

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

   69,00

1

   137,00

2

1.195,00

20

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  94,00

1

  187,00

2

  1.628,00

20

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

   133,00

1

   266,00

2

  2.315,00

20

Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil

 

Tip vehicul

Cuantumul amenzii contravenționale (lei)

minim

maxim

1

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

190

380

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

690

1.380

3

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

940

1.880

4

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

1.330

2.660

 

 

 

3. Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii

Nrcrt

                              Categorie vehicul rutier

Tarif-lei

(cu TVA inclus)

Nr.de     treceri

Valabilitate

1.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

16,00

1

o trecere

257,00

20

până la 31  decembrie

0,00

nelimitat

23 decembrie

   0,00

nelimitat

6 luni calendarisice pentru riverani

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

   16,00

1

  o trecere

   257,00

20

până la 31 decembrie

 

2

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

   38,00

1

o trecere

   662,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

   38,00

1

o trecere

   662,00

20

până la 31 decembrie

3.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

   63,00

1

o trecere

   1.095,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

   63,00

1

o trecere

   1.095,00

20

până la 31 decembrie

4.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

    94,00

1

o trecere

   1.628,00

20

până la 31 decembrie

