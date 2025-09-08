Incendiu la Cristur

Pompierii zălăuani au acționat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs joi seara la o casă din localitatea Cristur-Crișeni. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul imobilului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric. În urma evenimentului au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 80 mp și bunurile depozitate în pod. O persoană a suferit un atac de panică, a fost asistată medical de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Sălaj, refuzând ulterior transportul la spital.
M. S.